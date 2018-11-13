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Fatih Terim'e tarihi ceza!

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PFDK, Schalke maçı öncesi ve sonrası yapılan açıklamalar sebebiyle Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti, Fatih Terim'e ise 3 maç men cezası verdi. Böylece deneyimli teknik adamın toplam cezası 10 maça çıktı.
Fatih Terim'e tarihi ceza!
Fatih Terim'e tarihi ceza! Fatih Terim'e tarihi ceza! Fatih Terim'e tarihi ceza!

PFDK'dan yapılan açıklamada Schalke maçı öncesi konuşan Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL, Schalke maçı öncesi ve sonrası sert açıklamalar yapan Fatih Terim'e ise 3 maç men ve 14 bin TL para cezası verildi.

Derbideki olaylar sebebiyle 7 maç ceza alan Fatih Terim'in 3 maçlık cezası, mevcut ceza bitiminde devreye girecek. Kayserispor maçında cezasının 1 maçını geçiren Terim 9 maç daha takımını saha kenarından yönetemeyecek.

Fatih Terim'in kulübede olamayacağı maçlar;

-Konyaspor
-Beşiktaş (D)
-Türkiye Kupası 5. tur
-Rizespor
-Türkiye Kupası 5. tur rövanş
-Başakşehir (D)
-Sivasspor
-Türkiye Kupası son 16 (Tur atlarsa)
-Türkiye Kupası son 16 rövanş (Tur atlarsa)


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden alınan kararlara ilişkin yapılan açıklama şöyle: 


"Galatasaray'ın 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135 in TL para cezası ile cezalandırılmasına, 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, 

Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir." 

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