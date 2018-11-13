Sendika başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Abdullah Karacan hayatını kaybederken beraber geldikleri ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete geldiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Karacan hayatını kaybederken ismi öğrenilemeyen bir kişi, vücutlarına aldığı kurşunla yaralandı. Ağır yaralı şahıs Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Polis ekiplerinin, fabrikadaki incelemesi sürüyor.