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Hainlerin tuzağını jandarma bozdu

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Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda menfez içerisine gizlenmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.
Hainlerin tuzağını jandarma bozdu
Hainlerin tuzağını jandarma bozdu Hainlerin tuzağını jandarma bozdu Hainlerin tuzağını jandarma bozdu

Diyarbakır Valilikten yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 13 Kasım 2018 Salı günü Kocaköy ilçesi Gökçen - Gözebaşı Mahalleleri arasındaki karayolunda icra edilen Mayın/El Yapımı Patlayıcı (EYP) araması esnasında menfez içerisinde 1 adet Mayın/EYP düzeneği tespit edilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi sevk edilerek patlayıcılar yerinde imha edilmiş, imha işlemi sonrasında yol ve menfez tamamen tahrip olmuştur” denildi.

El yapımı özel cihaz

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğine yönelik bu menfur girişimde, 60 litrelik jelikan bidon içerisine, yaklaşık 70 kilogram ağırlığında amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı madde kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğunun tespit edildiği belirtilerek, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği ve alınan talimat uyarınca, delil olabilecek bulguların kriminal laboratuvara gönderilmek üzere muhafaza altına alındığı ifade edildi.

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