14 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
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'Avrupa ordusu'na yeşil ışık!

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'Avrupa ordusu'na yeşil ışık!
Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasında tartışmaya neden olan Avrupa ordusu konusunda Macron’a destek vererek "Avrupa ordusu" oluşturulmasına yeşil ışık yaktı.
'Avrupa ordusu'na yeşil ışık! 'Avrupa ordusu'na yeşil ışık! 'Avrupa ordusu'na yeşil ışık!

Merkel, Avrupa Parlamentosunda (AP) Avrupa'nın geleceğine ilişkin  konuşma yaptı.

Birlikteliğin Avrupa'nın başarısı için vazgeçilmez olduğunu ifade eden  Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin birlikte olduklarında ortak çıkarlarını ve değerlerini daha iyi savunabileceklerini belirtti.

AB'de askeri alanda yapısal olarak önemli ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Merkel, "Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız." dedi.

 

Merkel, bu ordunun NATO'ya karşı bir ordu olmayacağının altını  çizerek, NATO içinde ortak bir Avrupa ordusu ile yer alınabileceğini kaydetti.

Avrupa'nın küresel sahnede birliktelik gösterdiğinde güçlü  olabileceğini, kayıtsız şartsız başkalarına güvenebilecekleri zamanların bittiğini dile getiren Merkel, bunun Avrupalıların kendi kaderini kendilerinin  eline almaları gerektiği anlamına geldiğini bildirdi.

KABUL ETMEK UZUN SÜRDÜ

Avrupa'yı 2015'te etkileyen mülteci krizini hatırlatan Merkel,  "2015’ten önce mülteci konusunun AB'nin ortak bir konusu olduğunu kabul etmek uzun sürdü." ifadesini kullandı.

Merkel, AB'nin dış sınırlarını koruması gerektiğini, bunun için Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) güçlendirilmesini istedi.

AB'de bütçe tartışmalarını da değerlendiren Merkel, sorunlarını,  taahhütlerini dikkate almayarak ve yeni borç alarak çözmek isteyenlerin  Avro Bölgesi'nin istikrarını tehlikeye attığını kaydetti.

Angela Merkel, ortak para biriminin, her üyenin kendi sorumluluklarını  yerine getirdiğinde işlevsel olabileceğini söyledi.

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