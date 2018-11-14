14 Kasım 2018 Çarşamba21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:15Güneş 07:43Öğle 12:54İkindi 15:30Akşam 17:54Yatsı 19:17
    • 16°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 92.709 1.38
  • Altın: 211,975 0.14
  • Dolar: 5,4835 0.50
  • Euro: 6,1905 0.82

Skandal paylaşım! Tepki yağıyor

»
Avusturya’da iktidar ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Müslüman ve Türk karşıtı paylaşımı tepkilere neden oldu.
Skandal paylaşım! Tepki yağıyor
Skandal paylaşım! Tepki yağıyor Skandal paylaşım! Tepki yağıyor Skandal paylaşım! Tepki yağıyor

Avusturya’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) sosyal medya hesabı üzerinden Müslüman ve Türklere yönelik ırkçı paylaşımına başta Müslümanlar olmak üzere birçok sivil toplum örgütü, gazeteci ve aktivist tepki gösterdi.

 Avusturya'da 2019'da yürürlüğe girecek yeni resimli sigorta kartlarına ilişkin bir video hazırlayan aşırı sağcı parti, yeni kartların fotoğraflı olması nedeniyle sağlık sisteminde yasa dışı bir işlemin yapılamayacağının anlatıldığı görselde Ali ve Mustafa isimleri kullandı. Videoda açık bir şekilde ülkedeki belirli bir azınlık grup hedef alınarak ırkçı saldırıda bulunuldu.

Sosyal medyada hızla yayılan videoya çok sayıda vatandaş tepki gösterirken birçoğu ise en yakın polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.

 

"Bu olanları Başbakan Sebastian Kurz görüyor ve müsaade ediyor"

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partiden (SPÖ), ırkçı içerikli videoya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hükümetin sosyal medyada nefret söylemi başlıklı bir sempozyumu düzenlediği bir günde, hükümet ortağı aşırı sağcı partinin nefret söylemini yaygınlaştırdığına dikkati çekilerek, "Bu ırkçı video aşırı sağcı FPÖ'nün seviyesizlikte ulaştığı en son nokta. Bu olanları Başbakan Sebastian Kurz görüyor ve müsaade ediyor." ifadeleri kullanıldı.

3-240.jpg

Diğer muhalefet partilerinin yanı sıra ülkenin tanınmış televizyon sunucularından Armin Wolf de videoya tepki göstererek paylaşımın yabancı karşıtı açık bir ırkçılık olduğunu ifade etti.

Tepkiler üzerine aşırı sağcı parti, ırkçı görseli bütün platformlardan kaldırmak zorunda kaldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Skandal paylaşım! Tepki yağıyorSkandal paylaşım! Tepki yağıyorAvusturya’da iktidar ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Müslüman ve Türk karşıtı paylaşımı tepkilere neden oldu.
'Avrupa ordusu'na yeşil ışık!'Avrupa ordusu'na yeşil ışık!Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasında tartışmaya neden olan Avrupa ordusu konusunda Macron’a destek vererek "Avrupa ordusu" oluşturulmasına yeşil ışık yaktı.
BMGK acil toplantıya çağırıldıBMGK acil toplantıya çağırıldıKuveyt ve Bolivya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.
Suu Çii'ye verilen ödül geri alındıSuu Çii'ye verilen ödül geri alındıUluslararası Af Örgütü, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye verdiği Vicdan Elçiliği Ödülü'nü geri aldı.
ABD'ye Kaşıkçı uyarısı! Operasyon varABD'ye Kaşıkçı uyarısı! Operasyon varWashington Post Yayın Kurulu, ABD Kongresine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alması ve olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olması halinde gerekli adımları atması çağrısında bulundu.
Theresa May'den 'Kaşıkçı' açıklamasıTheresa May'den 'Kaşıkçı' açıklamasıİngiltere Başbakanı Theresa May, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Suudi Arabistan'daki temaslarında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini açıkça dile getirdiğini belirtti.
  • Uçan Kalaşnikof görücüye çıktı12 Kasım 2018 Pazartesi 23:52
  • Yunanistan: Sınırı genişletme hakkımız var12 Kasım 2018 Pazartesi 23:51
  • Dünyaca ünlü isim hayatını kaybetti12 Kasım 2018 Pazartesi 23:43
  • Dünyadan sır gibi saklıyorlardı! Tespit edildi12 Kasım 2018 Pazartesi 23:42
  • Evsiz adama yardım eden Türk, Çin'de gündem oldu12 Kasım 2018 Pazartesi 10:13
  • Afganistan'da FETÖ'ye ait okula baskın12 Kasım 2018 Pazartesi 09:33
  • İşgalci İsrail katliama doymuyor! 5 şehit daha!11 Kasım 2018 Pazar 18:40
  • İran'da büyük sıkıntı kapıda11 Kasım 2018 Pazar 12:13
  • 14 kişinin daha cesedi bulundu11 Kasım 2018 Pazar 12:09
  • Trump'tan olay hareket! Tepki yağıyor!11 Kasım 2018 Pazar 09:39
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri