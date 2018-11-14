14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
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PKK'da tecavüz serbest başörtüsü yasak

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Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK, okullarda tek tip kıyafeti dayatarak öğrenci ve öğretmenlere başörtüsü yasağı getirdi. Terör örgütü Arap alfabesi yerine Latin alfabesini zorunlu yaptı. Resmi dilin de Kürtçe olduğu ilan edildi
PKK'da tecavüz serbest başörtüsü yasak
PKK'da tecavüz serbest başörtüsü yasak PKK'da tecavüz serbest başörtüsü yasak PKK'da tecavüz serbest başörtüsü yasak

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde halka kan kusturan terör örgütü PKK/YPG skandal bir düzenlemeye daha imza attı. Daha önce okullarda örgüt tarafından dayatılan müfredatı reddeden öğretmenleri tutuklayan örgüt, bu kez de okullarda öğrenci ve öğretmenlerin okullarda başörtüsü takmasını yasakladı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, yayınladığı genelgeyle okullarda tek tip kıyafeti zorunlu hale getiren teröristler, dil konusunda da yeni dayatmalar getirdi. Denetimi altında tuttuğu bölgelerde Arap alfabesini yasaklayan PKK, Latin alfabesi kullanılmasını zorunlu tuttu ve resmi dilin de Kürtçe olduğunu ilan etti.

Örgütün uygulamaları büyük tepki toplarken bazı yerlerde veliler okulları bastı. Öte yandan ABD'nin YPG'yi PKK'dan ayrı bir örgüt olarak gösterme denemeleri de sürüyor. Örgüt, ABD'lilerin talimatı doğrultusunda Münbiç'in ardından Tel Abyad'da da Abdullah Öcalan posterleri ve PKK'yı simgeleyen paçavraları indiriyor. Zulüm gören halkın ayaklanmalarına sahne olan bölgede bazı aşiretler Münbiç'te PKK'nın kontrol noktasını basarak 5 teröristi imha etti. Rakka'da da gerilim had safhada. PKK, bölge halkını baskı altına almak için olağanüstü hal ilan etti. Kente giriş çıkışlar engellenirken, zaruri giriş çıkışlara ise saat sınırlaması getirildi.

 

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