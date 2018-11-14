Gaziantep'te dokunan halıları serilmeye başlanan Çamlıca Camisi’ni aydınlatacak olan 7 tonluk ana avize, 8 halatla kedi yoluna asılıp yerine takıldı.

Camiyi ziyaret edenlerin, başını kaldırdığında avizeyi değil, kubbeyi görecek şekilde tasarlanıp, paslanmaz çelikten yapılan ana avize üç halkadan oluşuyor. En alttaki halka yerden 4.5 metre yükseklikte ve 16 metre çapında, ortadaki halkanın yerden yüksekliği ise 8 metre ve çapı 24 metre, avizenin en üstteki halkası da yerden 12 metre yüksekte ve 32 metre çapında. Ana avizenin üzerindeki 208 ampulün tamamı ilk kez Hürriyet için yandı. Her bir parçası 140 metrekare olan, 4 metre eninde 35 metre boyundaki halılar dev rulolar halinde camiye taşındı. Ekleme yerleri, özel kaynak sistemiyle birleştirildiğinde, halı tek parça görünümünde olacak.

Çamlıca Camisi’ne 7 tonluk avize

İstanbul Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Çamlıca Camisi’ni ‘akıllı cami’ olarak projelendirdiklerini belirterek “Camimizin, diğer camilerde olmayan ön büyük özelliği proje aşamasında, kadınlara tahsis edilen yerin belli olmasıydı. Kadınlara ayrılan bölüm 10 bin kişilik” dedi.

Hürriyet