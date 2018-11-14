14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:15Güneş 07:43Öğle 12:54İkindi 15:30Akşam 17:54Yatsı 19:17
    • 20°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 92.219 -0.53
  • Altın: 210,760 -0.44
  • Dolar: 5,4556 -0.51
  • Euro: 6,1560 -0.56

Bakan'dan kritik ABD açıklaması

»
Bakan'dan kritik ABD açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Kongresi tarafından Türkiye'yi hedef alan faturanın etkisini kaldırmak için çaba gösterildiği belirtildi.
Bakan'dan kritik ABD açıklaması Bakan'dan kritik ABD açıklaması Bakan'dan kritik ABD açıklaması

AYRINTILAR GELİYOR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Taksi şoföründen flaş itiraflar!Taksi şoföründen flaş itiraflar!Bazı taksi şoförleri ile müşteriler arasında yaşanan olaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Bakan'dan kritik ABD açıklamasıBakan'dan kritik ABD açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Kongresi tarafından Türkiye'yi hedef alan faturanın etkisini kaldırmak için çaba gösterildiği belirtildi.
Çamlıca Camisi’ne 7 tonluk avizeÇamlıca Camisi’ne 7 tonluk avizeGaziantep'te dokunan halıları serilmeye başlanan Çamlıca Camisi’ni aydınlatacak olan 7 tonluk ana avize, 8 halatla kedi yoluna asılıp yerine takıldı.
PKK'da tecavüz serbest başörtüsü yasakPKK'da tecavüz serbest başörtüsü yasakSuriye'nin kuzeyini işgal eden PKK, okullarda tek tip kıyafeti dayatarak öğrenci ve öğretmenlere başörtüsü yasağı getirdi. Terör örgütü Arap alfabesi yerine Latin alfabesini zorunlu yaptı. Resmi dilin de Kürtçe olduğu ilan edildi
İçişleri Bakanlığına personel alımıİçişleri Bakanlığına personel alımıİçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosu için sözlü sınavla 12 personel istihdam edilecek.
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!Türkiye, çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı 14 Kasım günü Bolu dolaylarında karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek.
  • Belediye başkanına silahlı saldırı13 Kasım 2018 Salı 23:09
  • Hainlerin tuzağını jandarma bozdu13 Kasım 2018 Salı 22:45
  • Sendika başkanı silahlı saldırıda öldürüldü13 Kasım 2018 Salı 22:43
  • Anne babalar dikkat! Kâbus geri döndü...13 Kasım 2018 Salı 22:38
  • Ankara'nın çekilmesiyle ilgili İtalya'dan açıklama13 Kasım 2018 Salı 22:36
  • "Atatürk benim ilahım"13 Kasım 2018 Salı 22:35
  • Fransa'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldık13 Kasım 2018 Salı 16:12
  • Trump'tan dünyayı karıştıracak açıklama!13 Kasım 2018 Salı 16:05
  • HDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezleke13 Kasım 2018 Salı 16:03
  • Konferansta gerginlik! Türkiye masadan kalktı13 Kasım 2018 Salı 15:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri