Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı. 24 yaşındaki futbolcu, bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılacak.
14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
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Milli Takım'a bir isim daha! Bugün çağrıldı...
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