Ne yaptın Mesut! Haftalık 1 milyon pound...

İngiliz basınına konuşan Türk menajer Söğüt, ''Asya'dan haftalık 1 milyon Pound kazanacağı bir teklif almıştık. Çılgın bir teklifti ancak kabul etmedi. Mesut için öncelik para değil. Para tabii ki önemlidir ama insanların futbol yeteneği ile hatırlanması daha saygı değer bir şeydir. Mesut, şu an Premier Lig'de sosyal medyası en çok takip edilen isim. 10 numaralı forması, kulübün en çok satan forması durumunda. Dünya Kupası'nı da 10 numaralı formayı giyerek kazandı. Dünya çapında tanınan bir oyuncu. Mesut, burası benim evim diyor ve bunlar çok daha önemli şeyler.'' sözlerini kullandı.

Mesut Özil, geçtiğimiz sezon Arsenal ile sözleşmesini uzatmış ve kulübün en çok kazanan oyuncusu olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu, Arsenal'den haftalık 350 bin Pound kazanıyor. (Sporx)