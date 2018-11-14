14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
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15 yaşındaki kızları kaçırılan aileye şok üstüne şok

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15 yaşındaki kızları kaçırılan aileye şok üstüne şok
Yanlarında misafir ettikleri ve adını Taner bildikleri 25 yaşındaki şahıs tarafından 15 yaşındaki kızlarının kaçırıldığını iddia eden aile, şikayet için gittikleri karakolda bir şok daha yaşadı.
15 yaşındaki kızları kaçırılan aileye şok üstüne şok 15 yaşındaki kızları kaçırılan aileye şok üstüne şok 15 yaşındaki kızları kaçırılan aileye şok üstüne şok

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Karabaş Mahallesinde ikamet eden 4 çocuklu Güler ailesinin 15 yaşındaki kızları Berfin yaklaşık 10 gün önce ortadan kayboldu. Baba Mehmet Salih Güler’in iddiasına göre, 3 ay önce mahalleye gelen yörükler, evlerinin yanında bulunan ve kardeşine ait olan boş eve yerleşti.

Üç ay boyunca aileyle iyi komşuluk ilişkileri yürüttüklerini hatta ailenin 25 yaşındaki ve adını Taner bildikleri oğulları için 15 yaşındaki kızları Berfin’i istediklerini belirten Güler, kızının yaşının küçük olması ve lisede okuması nedeniyle olumsuz cevap verdiğini söyledi. Sonra iş için Sakarya’ya giden Güler, eşinden gelen telefonla şok yaşadı.

Kızları Berfin’in Taner tarafından kaçırıldığını öğrenen baba Güler, apar topar Diyarbakır’a geldi. Karakola şikayete giden Güler, şikayet ettiği Taner’in gerçek isminin M.K. olduğunu öğrendi. Kızını kaçıran aileyle telefonla görüştüğünü ve ailenin kendisine “Biz böyle çok kız kaçırdık, bize bir şey yapamazsınız” dediğini iddia eden Güler, biran önce kızının bulunmasını istiyor. 

“ADINI TANER DİYE BİLİYORDUK” 

İnşaat sektöründe çalıştığını ve sık sık gurbete gittiğini ifade eden Mehmet Salih Güler, kızının kaçırıldığını öğrendikten sonra yaptığı şikayette Taner’in gerçek isminin M.K. olduğunu öğrendiğine dikkat çekerek, “Geldiğimde yörükler tarafından kaçırıldığını öğrendim. Pencereden kaçırmışlar. 3 ay bizim yanımızda yemeğimizi yediler, suyumuzu içtiler. Her şeyimizi biliyorlar. Bildikleri için gece saat 03.00'da çocuğumu pencereden çıkarıp götürmüşler. Götüren aile bellidir.

Babası B.K ve annesi S.K.’ da M.K.’yi azmettirmişler. Çocuğun ismini daha önce Taner olarak biliyorduk. Kaçırma olayından sonra jandarmaya bildirdik. Yapılan araştırmada Taner değil de M.K. olduğunu öğrendik. Kızım kaçırıldıktan iki gün sonra annesini aramış ve ‘Anne ben iyiyim, kendi rızamla gittim. Merak etmeyin. Farz edin ki kızınız ölmüş’ demiş. Bu şekilde konuşması bana göre bir sıkıntı olduğunu gösteriyor.

Kaçıran 25 yaşında. Kızımı daha önce istediler. Sadece onlar değil birçok kişi istedi. ‘Çocuktur, daha 15 yaşında ve okuyor veremem’ dedim. Kızım da ‘ben okulumu okuyorum veteriner olacağım’ diyordu. Çocuğun aklına girdiler ne yaptılar ne ettilerse bilmiyorum. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Çocuğun ailesi nerede olduklarını biliyor. Bir türlü söylemiyorlar” dedi. 

''5-6 TANE KIZ KAÇIRDIK KİMSE BİZE BİR ŞEY YAPMADI''

Kızı kaçırıldıktan sonra çocuğun babasıyla görüştüğünü aktaran Güler, şunları kaydetti: 

“Üç ay boyunca yemeğimizi suyumuzu içtiniz ama bana bu ihaneti yaptınız dedim. Bana söylenen, ‘Ben 5-6 tane kız kaçırmışım, çoğu da 15 yaş altında ve buna rağmen kimse bize bir şey yapamadı. Siz de bir şey yapamazsınız. İstediğinizi yapın’ dedi.

Çocuğumu kaçırmak için sinsice evimize sızmışlar. Zaten çocuğum 15 yaşından küçük olduğu için evlendiremem. Kim olursa olsun. Şu anda kimleri kimleri devreye sokuyorlar. Kaç tane adam girdi araya. ‘Çocukları evlendirelim’ diyorlar. Ben buna karşıyım.”

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