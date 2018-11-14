Ünlü iş adamının babalık davasında sonuç çıktı

Ünlü işadamı Kasım Pırlant’ın babaları olduğunu iddia eden Amerikalı Jackson kardeşler, yapılan DNA testi ile soy bağını ispatladı. Kasım Pırlant’ın vermeyi reddettiği kan örneğini erkek kardeşlerinden birinin verdiği ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "OsmangaziKöprüsü geçiş ücretleri ile ilgili vatandaşların nakit ödemeye zorlandığı, nakit tahsilatların kayıtlara girmediği, vatandaşın ve devletin zarara uğratıldığı yönündeki iddialar tümüyle asılsız olup, haksız bir şekilde ilgili tüm kurum ve kuruluşları suçlar niteliktedir" ifadeleri kullanıldı.