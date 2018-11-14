Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat U. sevkedildiği adliyede tutuklandı.
14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
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Sendika başkanını öldüren şahıs tutuklandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat U. sevkedildiği adliyede tutuklandı.
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