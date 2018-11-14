ABD'den tuhaf YPG açıklaması!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye her fırsatta destek veren, silahla donatan ABD'den tuhaf bir açıklama geldi. Üst düzey ABD'li yetkili, "YPG ile ilişkilerimiz geçici ve taktiksel" dedi.

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG ile işbirliğine giden ABD yeni bir açıklama yaptı.

Üst düzey ABD'li yetkili, terör örgütüyle ilişkilerinin geçici olduğunu savundu ve sahadaki ittifakı "taktiksel" olarak tanımladı. YPG'li teröristlerle Amerikan askerlerinin birlikte devriye gezmesini ise, "Suriye stratejimizin parçası" sözleriyle değerlendirdi.

ABD'li yetkili, PKK terör örgütü elebaşları için konulan para ödülünün "Türkiye'nin endişelerine yanıt" olduğunu söyledi.