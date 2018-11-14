14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
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Abdullah Ağar açıkladı! PKK eleman topluyor...

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Abdullah Ağar açıkladı! PKK eleman topluyor...
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın drone ve model uçaklar üzerinden yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığını söyledi.
Abdullah Ağar açıkladı! PKK eleman topluyor... Abdullah Ağar açıkladı! PKK eleman topluyor... Abdullah Ağar açıkladı! PKK eleman topluyor...

Türkiye'nin kararlıklıkla sürdürdüğü operasyonlarla hemen her gün büyük darbeler vurduğu ve hareket alanını gitgide daralttığı terör örgütü PKK, strateji değişikliği sinyalleri veriyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’a göre hain örgütün yeni planının temelini drone ve model uçaklarla yapmayı planladığı eylemler oluşturuyor.

 ''RİSKSİZ EYLEM PEŞİNDELER''

Konuyla ilgili tespitlerini paylaşan Ağar, 7 Kasım’da terörist başı Murat Karayılan verdiği bir röportajda Türkiye’nin hava savunma sistemini ve hava istihbaratını çökertecekleri yönündeki iddiasını gündeme getirerek ''Bu cümleye bakarak, başta 10 Kasım günü Şırnak'ta yaşanan model uçaklı terör saldırılarının altında, doğrudan PKK'nın en üst düzeyinin parmağı olduğunu öngörebiliriz.

 Röportajının son demlerinde terör elebaşısı, ‘PKK’nın drone ve füzeleri kullanacak gençlere ihtiyacı olduğunu’ vurgulamak ihtiyacı da hissetti. Tüm bunlar PKK’nın, ‘risksiz, garanti eylem’ peşinde olduğunu ortaya koyuyor. Elindeki imkanlara göre çağın vasıtalarına ulaşmaya, aynı zamanda eleman toplamaya çalışıyor. Sizi çatıştırmayacağım, bunları kullanacaksınız demeye getiriyor.

BAŞYILAN'IN BOŞ HAYALİ

Buna karşın ''Başyılan'ın iddia ettiği gibi PKK'nın hava savunma, keşif-gözetleme ağ ve sistemimizi bırakın çökertmeyi, baskılamasının bile mümkün olmadığını'' belirten Ağar ''Bu boyutta terör, teknolojik destek almayı gerektirdiği gibi hava trafiğinde takip edilebilirliği de söz konusu olabilecektir. Bu nedenle örgüt dikey boyutta güç için vekilliğini yaptığı asillerin kanatları altına girme derdinde. Belli ki PKK pek çok ve farklı gerekçeyle denemeye devam edecek. Bu nedenle 'sözde' yeni dönem stratejisinde; patlayıcı yüklenmiş İ-İHA'lar, model uçaklar ve suikast amaçlı-silahlı diğer insansız hava araçlarını, canlı bombaları, bombalı araçları; gömülmüş, döşenmiş, gizlenmiş, gönderilmiş patlayıcıları, hava ve zırhlı araçlara karşı güdümlü/güdümsüz füzeleri kullanmak isteyecekler'' dedi.

İLK KULLANAN DAEŞ'Tİ

Abdullah Ağar, PKK'nın drone ve model uçaklarla ilgili yeni stratejisini ilk olarak DAEŞ’in Suriye’de uyguladığını söyledi. Değişik mahfillerden teknik-lojistik ve eğitim desteği alan PKK’nın da, zamanla bunu güvenlik güçlerimize karşı uygulamaya çalıştığını belirten Ağar “Irak’ın kuzeyinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtında Mehmetçik bu tehditle karşılaştı. Hatta sadece ABD Özel Kuvvetlerinin kullandığına benzer (!) çoklu drone taktik sistemi bile sınır hattında PKK’da tespit edildi. Herhangi bir zayiat verilmediği için konu gündeme çok gelmedi. Ancak son güncede hem Şırnak hem de Yüksekova gibi yerlerden saldırı haberlerinin peşi sıra gelmesiyle konu hassas bir gündeme dönüştü.

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