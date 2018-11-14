14 Kasım 2018 Çarşamba6 R.Evvel 1440
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CHP'li vekilden Trabzon halkına çirkin sözler!

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Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınamak isteyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün maksadını aşarak Trabzon hakkında akla ziyan açıklamalarda bulundu.
CHP'li vekilden Trabzon halkına çirkin sözler!
CHP'li vekilden Trabzon halkına çirkin sözler! CHP'li vekilden Trabzon halkına çirkin sözler! CHP'li vekilden Trabzon halkına çirkin sözler!

Atatürk heykeline yapılan provokatif saldırı üzerinden Kadir Mısırlıoğlu'na yüklenmek isteyen Aygün, bunu Trabzon üzerinden yapmaya kalkınca haddini aşan kelimeler kullandı. Aygün, Mısırlıoğlu'nun Trabzonlu olduğunu hatırlatarak kurtuluş savaşı döneminde Trabzon’un Rum Pontus'un elinde olduğunu iddia ederek tarihten bihaber olduğunu gözler önüne serdi. 

CHPli milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün skandal açıklamaları şu şekilde;

''Hepimizin vergileriyle, hepimizin vergileriyle diyorum oturan Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, Atatürk’e laf uzatan Fesli Mısırlıoğlu’na, ve bakın nereli derseniz Trabzonlu. Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? Evet, Rum Pontusun elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız. Şiddetle kınıyoruz.''

 

TEKİRDAĞ VE TRABZON'DAN TEPKİ

Aygün'ün yaptığı açıklamaların sonrasında AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel tepki gösterdi. 

 

Yüksel yaptığı açıklamada ''Tarih bilgisinden yoksun CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Gazi Mustafa Kemal'in anıtına dün Çorlu'da yapılan çirkin saldırı sonrasında bir basın açıklaması yapmış. Sayın Aygün'ün milli birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan skandallarla dolu açıklamalarından dolayı şiddetle kınıyorum. Atamızın heykeline yapıla saldırı sonrasında olayın failine öfkeyi dile getirirken, toplumumuzun bir bölümünü alenen aşağılayan, bölücü bir dil kullanan bu milletvekilini basın huzurunda derhal halkımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Milletinvekili ünvanına sahip bu kişinin tarihimizin kadim destanlarına adını yazdırmış Karadeniz insanını aşağılaması ve kabul edilemez intiba uyandırmaya çalışması utanç vericidir. Biz kendisine tarih dersi verelim. Trabzon, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında Pontus Rum İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Osmanlı topraklarına katılmış ve Türk yurdunun bir parçası olmuştur. Daha sonrasında 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edilen Trabzon, daha sonra Trabzon'un kahraman halkı tarafından Ruslar'dan temizlenmiştir. Sayın Aygün mümkünse çok konuşmayın. Bu millete gerçekten faydalı olmak istiyorsanız, CHP'li belediyelerinizin beceremediği hizmete sunamadığı yarım yamalak işlerin takibini yapın'' dedi.

TRABZONLULARDAN ÖZÜR DİLESİN

İlhami Özcan Aygün’e bir tepki de AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’dan geldi. 

Balta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ''Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaptığı konuşmada Trabzonluları Rus Pontus’la özdeşleştiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün’ü şiddetle kınıyor, Trabzonlulardan özür dilemesini bekliyorum'' dedi.

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