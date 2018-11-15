15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
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Yasa sil baştan değişiyor!

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AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni ceza infaz sistemine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Yasa sil baştan değişiyor!
Yasa sil baştan değişiyor! Yasa sil baştan değişiyor! Yasa sil baştan değişiyor!

Hükümetin, Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik içeren taslak çalışmasında, en önemli operasyonun kadına ve çocuğa yönelik şiddet, saldırı ve tecavüz cezaları için öngürüldüğü öğrenildi.

 ŞARTLI TAHLİYEDEN YARARLANAMAYACAKLAR

AK Parti’nin kendi içinde yürüttüğü, ceza infaz sisteminde değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; ‘Suça göre infaz süresi’ mantığıyla hazırlanan taslağa göre çalışma bazı suçlarda infaz sürelerinin artışı, bazılarında azalması anlamına gelecek.

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz suçlarında ceza alt sınırları yükseltilecek. Bu suçları işleyenler şartlı salıverme koşullarından da yararlanamayacaklar. Böylece cezalarının bitmesine 1 yıl kala cezaevinden çıkmaları sözkonusu olmayacak.

 

CEZALAR EN AZ 50 YIL

Kadın cinayetlerinde bir kişinin en az 40 yıl, çocuk cinayetlerinde ise 50 yıl cezaevinde kalacağı öne sürülüyor.

KADEMELİ İNFAZ SİSTEMİ KURULACAK

Çalışma kapsamında, terör suçlarına ilişkin hükümlere dokunulmayacak. Adli suçlarda ise yüzde 67 olan infaz süresinin yüzde 52’ye indirilmesi tartışılıyor. Ancak bu genel rakam, kadına ve çocuğa şiddet, uyuşturucu satıcılığı gibi belli başlı suçlar hariç tutularak uygulanacak.

Mevcut sistemde infaz süreleri ile ilgili adli ve terör suçu ayırımı bulunuyor. Bu iki başlık altındaki onlarca suç içerik ve şekline bakılmadan aynı şekilde infaz ediliyor. Hırsızlık başta olmak üzere birçok suçta, suçlular cezaevine bile girmeden serbest kalabiliyor. Bu ortadan kalkacak. Kademeli bir infaz sistemi kurulacak.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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