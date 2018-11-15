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Meteoroloji'den peş peşe uyarı!

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da sağanak yağmurun bu sabahtan itibaren etkili olması bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye devam ederken, mevsim normallerinin altında seyredecek
Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı!


GİRİŞ 15.11.2018 07:42 GÜNCELLEME 15.11.2018 09:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Antalya, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2), Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca; yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir.

 

Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

 

Meteoroloji'den yapılan uyarılar şöyle:

KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI: Türkiye'nin doğu kesimlerinde görülecek yağışların Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara (buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Antalya, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerine kadar Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIKLARI

ISTANBUL 9°C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 m rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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