Katil İsrail'in 'Demir Kubbesi' yerle bir oldu

Katil İsrail, Gazze’ye suikast timleri gönderdikten sonra gelen misillemeyle zor durumda kaldı. İsrail’in çok övündüğü hava savunma sistemi, “Demir Kubbe” Hamas’ın 3 günde fırlattığı 460 füzeden sadece 100’ünü durdurabildi. Tel Aviv yönetimi “ateşkes” ist

Hamas, İsrail’in fitilini ateşlediği son şiddet dalgasında füze teknolojisini sergiledi. Yeni geliştirilen ve ismi açıklanmayan füze sistemiyle Pazar gününden bu yana Hamas tarafından İsrail tarafına 460 füze atıldı. İsrail’in Demir Kubbe Savunma Sistemi, bu füzelerin büyük bir kısmını engelleyemedi. İsrail ordusu da füzelerin önlenemediğini itiraf etti. Ordudan yapılan açıklamada Demir Kubbe savunma sisteminin atılan 460 füzenin sadece 100’ünü etkisiz hale getirebildiği ifade edildi.

HAMAS DOĞRULADI



İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, Filistinlilerin füze teknolojisini yenilediğini, son çatışmada Rus yapımı tank savar füze sistemi kullandığını tahmin ettiklerini açıkladı. Yeni Şafak’ın ulaştığı Hamas kaynakları da iddiayı kısmen doğruladı. Kaynaklar füzelerin geliştirildiğini ancak yeni sistemle ilgili bilgi verilemeyeceğini ifade etti.



YAHUDİLER LASTİK YAKTI



Övgüyle bahsedilen savunma sisteminin delinmesi İsrailli yerleşimcileri kızdırdı. Gazze yakınındaki Yahudi yerleşimciler İsrail hükümetini protesto etti.Hamas’ın yeni geliştirdiği füze sisteminde başarılı olmasının ardından İsrail hükümetini yeterli önlem almamakla suçlayan Yahudiler, protestolar ve hükümet karşıtı sloganlar eşliğinde lastikler yaktı.



Yerleşimciler kaçtı



Hamas’ın füze saldırıları nedeniyle yüzlerce Yahudi işgalci riskli bölgelerden göç etti. Füze saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Yahudi işgalciler İsrail hükümetinin ateşkes yapmasının utanç verici olduğunu iddia etti. İsrail muhalefet partileri ise son çatışmalardaki güvenlik açıklarını bir felaket olarak tanımlayarak Netenyahu ve partisi Likud’un, Hamas’a teslim olduğunu iddia etti.