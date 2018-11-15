Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin silahlı saldırıda öldürüldü

Crispino Giyim'in eski sahibi Ali Rıza Gültekin, dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki bir apartmanın üst katında yaşanan olay nedeni polis ekipleri, cinayet şüphelisi üç kişiyi arıyor.

CRİSPİNO giyim mağazalarının eski sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

GÜLTEKİN'İ HEDEF ALDI

Hürriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre olay bu akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.



Gültekin, Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan kumar da oynanan bir mekânda bulunuyordu. Mekâna giren kişiler direk Gültekin'e yöneldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonrası başından tek kurşunla vurulan Gültekin kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı

MARKAYI DEVRETTİ



Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı. Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti.