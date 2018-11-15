İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararında şöyle denildi: “Çocuğun davalı Hamza Hamzaoğlu’ndan olduğunu ve zarar miktarını başlangıçtan itibaren bilen davacının bu talebi, 10 yıl geçtiği için zaman aşımına uğramıştır.
Zaman aşımı nedeniyle istenen maddi tazminatın reddine karar vermek gerekmiştir. Davacı ayrıca evlilik dışı çocuğu nedeniyle kendisinin küçük düşürüldüğünü, manevi olarak yıpratan bir hayat yaşamak zorunda kaldığını ve hapis hayatı yaşadığını iddia ederek 200 bin liralık manevi tazminat davası açmıştır.
Davacı, davalının başkası ile evli olduğunu bildiği halde kendisi ile birlikte olmayı kabul etmiştir. Evlilik dışı bir çocuğun olması, öngörülmesi gereken bir sonuçtur. Bu tür yaşam tarzı davacının kişisel tercihidir. Bu nedenle manevi tazminat talebinin de reddine karar verilmiştir.”
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‘Bile bile birlikte olmuş’
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararında şöyle denildi: “Çocuğun davalı Hamza Hamzaoğlu’ndan olduğunu ve zarar miktarını başlangıçtan itibaren bilen davacının bu talebi, 10 yıl geçtiği için zaman aşımına uğramıştır.
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