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İlker Başbuğ'dan skandal imam - hatip açıklaması

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İlker Başbuğ'dan skandal imam - hatip açıklaması
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, imam - hatip okullarına dair skandal sözler sarf etti.
İlker Başbuğ'dan skandal imam - hatip açıklaması İlker Başbuğ'dan skandal imam - hatip açıklaması İlker Başbuğ'dan skandal imam - hatip açıklaması

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, son yıllarda imam hatip liselerinin artışına dikkat çekerken “İmam Hatip Liselerinin sayısının artırılmasının nedenleri nedir? Bu artışa olan ihtiyaç nedir?” diye sordu.

 "ATATÜRK YAŞASAYDI AYIKLARDI"

Başbuğ bugün Cumhuriyet’te kaleme aldığı yazıda ayrıca yaşadığı takdirde Atatürk'ün bu tarz okulları ayıklayacağına dikkat çekti:

 "Eğer bugün, Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş hemen, eğitim/ öğretim müfredatı ve ders kitaplarında akıl ve bilimin dışında yer alan hususları tespit ettirip, bunların ayıklanmasını sağlamak olurdu.

Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkılması ancak, eğitim ve öğretimde aklın ve bilimin rehber alınması ile gerçekleştirilebilir."

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