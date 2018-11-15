15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
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Katil maymun!

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Hindistan'da annesi tarafından emzirilen 12 günlük erkek bebek bir maymun tarafından kaçırılarak öldürüldü.
Katil maymun!
Katil maymun! Katil maymun! Katil maymun!

Hindistan'ın Runkata kasabasında bir grup maymun bir eve girerek dehşete neden oldu. Eve giren maymunlardan biri annesi tarafından emzirilen bir bebeği alarak kaçtı. Çevredekilerin taşlı sopalı kovalamacası sonuç vermedi.

Euronews'in haberine göre, mahallelinin peşinden koştuğu maymun bebeğin başını ısırarak yere fırlattı. Başı kanlar içinde kalan bebek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Yerel akvisitler büyüyen kentler nedeniyle doğal yaşam alanları kaybolan maymunların giderek saldırgan hale geldiklerini kaydediyor. Yemek arayışıyla sokaklarda gezen maymunların insanlara da saldırdığı kaydedildi.

Maymunların kentteki beş tren istasyonu, hastaneler ve yolları işgal ettiğini söyleyen yerel halk, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

Geçen mayıs ayında da iki turist Hindistan'da maymunların saldırısına uğramıştı.

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