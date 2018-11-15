15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:16Güneş 07:44Öğle 12:55İkindi 15:29Akşam 17:53Yatsı 19:16
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.958 -0.35
  • Altın: 211,671 -0.54
  • Dolar: 5,4358 -0.69
  • Euro: 6,1316 -0.98

Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi...

»
Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi...
Trabzonspor’da Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının nedenleri ortaya çıkmaya başladı.
Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi... Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi... Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi...

Burak'ın Bursa maçında yaptığı hareketler nedeniyle özür dilememesi, Onur Kıvrak'ın ise kaptanlık vazifesini yerine getirmemesi kararda etkili oldu.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Özellikle Burak Yılmaz'a Bursa maçındaki hareketleri yüzünden 500 bin lira para cezası verilmiş ve sonrasında tecrübeli forvetin camiadan özür dileyeceği de belirtilmişti. Ancak yönetimin çağrısına rağmen yıldız isim özür dilemeyince ve Yeni Malatyaspor maçında çıkan ağır yenilgi sonrası Bordo-Mavili yönetim kadro dışı kararını hayata geçirdiği belirtildi.

SOYUNDA ODASINDA NELER OLDU?

Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının gerekçesi ise Yeni Malatya maçının devre arasında soyunma odasında tüm yabancı oyuncuların maçı kazanma adına kenetlendiği ancak başta Onur olmak üzere diğer yerli oyuncuların bu kenetlenmeye katılmadığı gösterildi.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın da maçtan sonra yönetime verdiği raporda bu konuya parmak bastığı belirtildi. Ayrıca, Onur’un Malatya dönüşü taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ve maç içerisindeki hareketlerinin kadro dışı kararında etkili olduğu ifade edildi.

"BU SON NOKTAYDI"

Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, ÇAY TV’de katıldığı programda Onur’un kaptanlık sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi. Kafkas, “Kaptan adı üstünde takımı toparlayan, enerjisini veren, yüzü gülen, takımı bir aile ortamına sokan, aidiyet duygusunu artıran demektir. Sebebi her neyse, bu sadece bu maçtan kaynaklanmıyor. Bu son noktaydı. Malatyaspor karşısındaki yenilgiyi kimsenin normal bir yenilgi olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Anormal bir durum” dedi.

"BURAK YAPTIĞININ HAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Bursaspor maçında oyundan çıktığı sırada yaptığı hareketlerle ilgili Burak Yılmaz’ın kendisini hala haklı gördüğünü söyleyen Kafkas, “Burak Yılmaz’a geçtiğimiz hafta verilen para cezası sonrasında kendisi ile menajeri aracılığı ile yapılan görüşmede bazı şeyler söylemiştik. Bunlardan biri de özür dilemesi. Bunları yapmadığı ve halen yaptığının haklı olduğunu düşündüğü için süresiz kadro dışı kalmasını uygun gördük” ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafıİngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafıLiverpool Echo Gazetesi, "Everton'daki yeni oyun sistemi nedeniyle Cenk'in forma şansı azaldı. Beşiktaş'ın ona olan ilgisi yeni gelişmeler yaşatabilir" yorumunu yaptı.
Eljif Elmas'ın inanılmaz değişimiEljif Elmas'ın inanılmaz değişimiFenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın yaşadığı değişim görenleri şaşkına çevirdi.
Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi...Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi...Trabzonspor’da Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının nedenleri ortaya çıkmaya başladı.
Ne yaptın Mesut! Haftalık 1 milyon pound...Ne yaptın Mesut! Haftalık 1 milyon pound...Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, transfer itiraflarında bulundu.
Milli Takım'a bir isim daha! Bugün çağrıldı...Milli Takım'a bir isim daha! Bugün çağrıldı...Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı.
Fatih Terim'e tarihi ceza!Fatih Terim'e tarihi ceza!PFDK, Schalke maçı öncesi ve sonrası yapılan açıklamalar sebebiyle Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti, Fatih Terim'e ise 3 maç men cezası verdi. Böylece deneyimli teknik adamın toplam cezası 10 maça çıktı.
  • Real Madrid yeni teknik direktörü açıkladı13 Kasım 2018 Salı 22:32
  • Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!13 Kasım 2018 Salı 09:59
  • Trabzonspor'da deprem! Yıldızlar kadro dışı!12 Kasım 2018 Pazartesi 23:39
  • F.Bahçe'de sakatlık şoku! Trabzon maçında yok12 Kasım 2018 Pazartesi 13:35
  • Real Madrid yarışa yeniden dahil oldu12 Kasım 2018 Pazartesi 10:00
  • Brezilya'da zafer Hamilton'ın12 Kasım 2018 Pazartesi 07:55
  • PSG 13'te 13 yaptı12 Kasım 2018 Pazartesi 07:00
  • Kayserispor'dan tepki! 'Galatasaray'a yakışmadı'11 Kasım 2018 Pazar 09:28
  • Başakşehir zirveyi bırakmıyor! Rize dibi gördü10 Kasım 2018 Cumartesi 20:49
  • Mario Gomez bonservissiz geliyor!10 Kasım 2018 Cumartesi 20:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri