15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
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Gurbetçiyi imzaladığı boş sözleşme ile dolandırdılar

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Antalya'da gurbetçiye araç kiralarken imzalattıkları boş sözleşmeyle dolandırıcılık ve sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 6'şar yıl hapis cezası verildi.
Gurbetçiyi imzaladığı boş sözleşme ile dolandırdılar
Gurbetçiyi imzaladığı boş sözleşme ile dolandırdılar Gurbetçiyi imzaladığı boş sözleşme ile dolandırdılar Gurbetçiyi imzaladığı boş sözleşme ile dolandırdılar

5. AĞIR Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Durmuş Ali Ö, müşteki Arif Gül ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Durmuş Ali Ö, olayla bağlantısının olmadığını, diğer sanık Emrullah Y'yi tanımadığını öne sürdü.  Kendisinin de mağdur olduğunu savunan sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Durmuş Ali Ö. ve Emrullah Y'ye "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından 6'şar yıl hapis cezası verdi.

"Onlara arsa satmışım gibi göstermişler"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan müşteki Arif Gül (54), Fransa'da yaşadığını, üç arkadaşı ve aileleriyle 2011'de Antalya'ya tatile geldiğini söyledi.
Araç kiralarken kendisine bazı imzalar attırıldığını belirten Gül, "Aracın klimasından koku gelince kiraladığımız kişiyi arayıp durumu anlattım. Araç değiştirilirken imzaladığım kağıtları otomobilin güneşlik bölümünde unuttum. O imzaladığım boş sözleşmeyi kafalarına göre doldurmuşlar, onlara arsa satmışım gibi göstermişler." diye konuştu.

Dolandırıcıların sözleşmedeki boş senetlere 80 bin avro yazarak kendisini borçlu gösterdiklerini iddia eden Gül, bu nedenle evi ve arsasının icra kanalıyla satıldığını anlattı.

"1 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

Yaklaşık 7 yıl süren davada nihayet kararın çıktığını dile getiren Gül, şunları söyledi:

"Sevindirici olmasa da adalet yerini buldu. Olayın asıl sorumlusu ortalarda görünmezken üzerilerinde hiçbir mal varlıkları olmayan iki kişi ceza aldı ama bu bizi ikna etmedi. Yaklaşık 1 milyon lira zararım var. Maddi ve manevi durumum çok kötü. Bütün mal varlığımı kaybettim. Bu zararımın nasıl karşılanacağını bilmiyorum. İnşallah adalet tam manasıyla tecelli eder. Asıl suçlunun cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız."
Gül'ün avukatı Fevzi Yarbaş da kararla ilgili üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını belirtti.

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