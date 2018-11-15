15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:16Güneş 07:44Öğle 12:55İkindi 15:29Akşam 17:53Yatsı 19:16
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.958 -0.35
  • Altın: 211,671 -0.54
  • Dolar: 5,4358 -0.69
  • Euro: 6,1316 -0.98

İngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafı

»
İngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafı
Liverpool Echo Gazetesi, "Everton'daki yeni oyun sistemi nedeniyle Cenk'in forma şansı azaldı. Beşiktaş'ın ona olan ilgisi yeni gelişmeler yaşatabilir" yorumunu yaptı.
İngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafı İngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafı İngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafı


Beşiktaş'tan Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un, yeniden siyah beyazlı formayı giyebileceği ihtimali İngiliz basınında sıkça dile getirilmeye başlandı....
 
Liverpool Echo gazetesinin Everton muhabiri Adam Jones, Cenk Tosun'un takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Marco Silva'nın gelmesinin ardından Everton'da Cenk Tosun'un aldığı süre gittikçe azalmaya başladı.
 
Richarlison'u forvete koyarak yeni bir sistem oturtan Everton'ın son maçlarda başarılı sonuçlar almasıyla Cenk Tosun'un takımdaki geleceği de tartışma konusu oldu.
 
Cenk Tosun'a diğer oyuncuların yeterince servis yapmadığını savunan Everton muhabiri, "Eğer yeterince top alırsa gerçek Cenk Tosun'u görebiliriz. Ancak şu ana kadar bu gerçekleşmiş değil" diye konuştu.
 
TARTIŞMA KONUSU OLDU

Takımın bu sezon iyi transferler yaptığını ancak hücum sorununu yine de çözemediğini belirten Jones "Yeni sistemde herkes golcü olarak öne çıkabiliyor. Spesifik olarak bir oyuncu için takımın golcüsü diyemiyoruz. Ayrıca eski kulübü Beşiktaş'ın ona olan ilgisi yeni gelişmeler yaşatabilir" dedi.
 
Cenk Tosun'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamış bir golcü olduğunun altını çizen Everton muhabiri "Diğer oyuncular Cenk Tosun'a yardımcı olursa Türk golcü Marco Silva'nın vazgeçilmezi olur" ifadesini kullandı. (Fotomaç)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafıİngiliz muhabirden Cenk Tosun itirafıLiverpool Echo Gazetesi, "Everton'daki yeni oyun sistemi nedeniyle Cenk'in forma şansı azaldı. Beşiktaş'ın ona olan ilgisi yeni gelişmeler yaşatabilir" yorumunu yaptı.
Eljif Elmas'ın inanılmaz değişimiEljif Elmas'ın inanılmaz değişimiFenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın yaşadığı değişim görenleri şaşkına çevirdi.
Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi...Burak ve Onur'un kadro dışı kalma sebebi...Trabzonspor’da Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının nedenleri ortaya çıkmaya başladı.
Ne yaptın Mesut! Haftalık 1 milyon pound...Ne yaptın Mesut! Haftalık 1 milyon pound...Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, transfer itiraflarında bulundu.
Milli Takım'a bir isim daha! Bugün çağrıldı...Milli Takım'a bir isim daha! Bugün çağrıldı...Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı.
Fatih Terim'e tarihi ceza!Fatih Terim'e tarihi ceza!PFDK, Schalke maçı öncesi ve sonrası yapılan açıklamalar sebebiyle Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti, Fatih Terim'e ise 3 maç men cezası verdi. Böylece deneyimli teknik adamın toplam cezası 10 maça çıktı.
  • Real Madrid yeni teknik direktörü açıkladı13 Kasım 2018 Salı 22:32
  • Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!13 Kasım 2018 Salı 09:59
  • Trabzonspor'da deprem! Yıldızlar kadro dışı!12 Kasım 2018 Pazartesi 23:39
  • F.Bahçe'de sakatlık şoku! Trabzon maçında yok12 Kasım 2018 Pazartesi 13:35
  • Real Madrid yarışa yeniden dahil oldu12 Kasım 2018 Pazartesi 10:00
  • Brezilya'da zafer Hamilton'ın12 Kasım 2018 Pazartesi 07:55
  • PSG 13'te 13 yaptı12 Kasım 2018 Pazartesi 07:00
  • Kayserispor'dan tepki! 'Galatasaray'a yakışmadı'11 Kasım 2018 Pazar 09:28
  • Başakşehir zirveyi bırakmıyor! Rize dibi gördü10 Kasım 2018 Cumartesi 20:49
  • Mario Gomez bonservissiz geliyor!10 Kasım 2018 Cumartesi 20:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri