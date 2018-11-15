15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:16Güneş 07:44Öğle 12:55İkindi 15:29Akşam 17:53Yatsı 19:16
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.958 -0.35
  • Altın: 211,671 -0.54
  • Dolar: 5,4358 -0.69
  • Euro: 6,1316 -0.98

İstanbul'un ortasında trafikte tehdit

»
İstanbul, Beyoğlu ve Şişli’de araçların önünü kesip zorla cam silen kişiler kameralara yansıdı. Bu kişilerin para vermeyenleri tehdit ettiği anlar da görüntülendi.
İstanbul'un ortasında trafikte tehdit
İstanbul'un ortasında trafikte tehdit İstanbul'un ortasında trafikte tehdit İstanbul'un ortasında trafikte tehdit

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Divan kavşağı olarak noktada trafik ışıklarında duran araçların önüne geçerek zorla cam silen kişiler, DHA kamerasına yansıdı. Aracının camının silinmesini istemeyen ve para vermeyen bir sürücünün, cam silen kişi tarafından tehdit edilmesi de kameraya yansıyan görüntüler arasında. 

ARABANIN ÖNÜNE ATLAYIP ZORLA CAM SİLİYORLAR

Yetkililerden yardım isteyen sürücüler ise duruma tepkili. Defalarca bu duruma maruz kaldığını belirten Vesim Kır , "Bu durumu her gün görebilirsiniz. Ben burayı çok sık kullanıyorum. Birden arabanın önüne atlıyorlar, camları zorla siliyorlar ve trafiği de tehlikeye atıyorlar" dedi.

"GÖRÜNCE TEDİRGİN OLUYORUZ"

"Ayrıca bütün insanlar korkuyor, tehlikeli tipler ve görünce tedirgin oluyoruz" diyen Kır, "Görüyorum, şahit oluyorum özelliklere kadın sürücülerin araçlarının önüne atlıyorlar. Para istiyorlar vermeyince arabaya vuruyorlar, küfür ediyorlar ya da tükürüyorlar. Yetkililerden rica ediyorum ilgilensinler, birden yola çıkıp aracın önüne atlıyorlar para vermeyince arabanın önüne geçiyorlar ya para vereceksin ya da gitmeyeceksin der gibi aracın önünde duruyorlar" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Bir sapık dövdüm diye cezaevinde yatmak istemiyorum!''Bir sapık dövdüm diye cezaevinde yatmak istemiyorum!'Konya'da sosyal medya üzerinden evine davet ettiği F.E.'yi (12) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Ali Sağdıç (45), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul'un ortasında trafikte tehditİstanbul'un ortasında trafikte tehditİstanbul, Beyoğlu ve Şişli’de araçların önünü kesip zorla cam silen kişiler kameralara yansıdı. Bu kişilerin para vermeyenleri tehdit ettiği anlar da görüntülendi.
Boğaziçi Elektrik Yavuz Selim Cami'nin elektriğini kestiBoğaziçi Elektrik Yavuz Selim Cami'nin elektriğini kestiBoğaziçi Elektrik, Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin bulunduğu Yavuz Selim Cami'nin elektriğini ısıtma giderlerinden doğan borcu nedeniyle kesti.
Kan donduran ifadeler!Kan donduran ifadeler!Fatih’te yaklaşık 5 ay önce Tunuslu Rojdi Tubuldi’nin (50) cesedinin çamaşır makinesine konularak etrafı alçı ve sıvayla kapanmış halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Ünlü şarkıcının kuzeninden çirkin saldırıÜnlü şarkıcının kuzeninden çirkin saldırıAdana'da lösemiye yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın kuzeni, 78 yaşındaki annesini para meselesi yüzünden darp etti.
Hain itiraflar!Hain itiraflar!FETÖ darbe girişimi sırasında zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğünü işgal etmek isteyen darbeciler arasında yer alan erler Koray Özdemir ve Barış Caner'in itirafları mesajlara yansıdı
  • Gurbetçiyi imzaladığı boş sözleşme ile dolandırdılar15 Kasım 2018 Perşembe 11:38
  • Bakan bizzat açıkladı! Hiçbiri iptal edilmedi15 Kasım 2018 Perşembe 11:11
  • Taksi sürücüsü kanser hastası turisti darp etti15 Kasım 2018 Perşembe 11:06
  • 13 milyarlık poşet temizliği15 Kasım 2018 Perşembe 10:55
  • Tarihi çarşıda yangın!15 Kasım 2018 Perşembe 10:38
  • Yargıtay'dan kritik karar!15 Kasım 2018 Perşembe 10:37
  • İlker Başbuğ'dan skandal imam - hatip açıklaması15 Kasım 2018 Perşembe 10:34
  • Askeri araç devrildi: Yaralı askerler var15 Kasım 2018 Perşembe 10:32
  • Süleyman Soylu: Bittiğinde kuş uçurtmayacağız15 Kasım 2018 Perşembe 10:29
  • ‘Bile bile birlikte olmuş’15 Kasım 2018 Perşembe 10:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri