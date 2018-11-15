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15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
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- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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S. Arabistan'dan Kaşıkçı hamlesi! İdamları istendi
Suudi Arabistan Savcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine karıştığı belirtilen 11 zanlının 5'inin idamını istedi.
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