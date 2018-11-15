15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
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S. Arabistan'dan Kaşıkçı hamlesi! İdamları istendi

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Suudi Arabistan Savcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine karıştığı belirtilen 11 zanlının 5'inin idamını istedi.
S. Arabistan'dan Kaşıkçı hamlesi! İdamları istendi
S. Arabistan'dan Kaşıkçı hamlesi! İdamları istendi S. Arabistan'dan Kaşıkçı hamlesi! İdamları istendi S. Arabistan'dan Kaşıkçı hamlesi! İdamları istendi

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S. Arabistan'dan Kaşıkçı hamlesi! İdamları istendiS. Arabistan'dan Kaşıkçı hamlesi! İdamları istendiSuudi Arabistan Savcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine karıştığı belirtilen 11 zanlının 5'inin idamını istedi.
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