15 Kasım 2018 Perşembe6 R.Evvel 1440
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Arakanlı Müslümanlar için önemli karar!

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Bangladeş, Arakanlı mültecilerin yurtlarına geri dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçti.
Arakanlı Müslümanlar için önemli karar!
Arakanlı Müslümanlar için önemli karar! Arakanlı Müslümanlar için önemli karar! Arakanlı Müslümanlar için önemli karar!

Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te Myanmar ile varılan anlaşma kapsamında Myanmar'daki yurtlarına yeniden yerleştirilmelerine karar verilen Arakanlı mülteciler yeterli güvence sağlanmadan ülkelerine geri dönmeyi reddediyordu.

 Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşayan bin kadar mülteci, bugün itibarıyla hayata geçirilmeye başlanması beklenilen yeniden yerleştirme planını protesto etmiş ve Myanmar'a dönmeyi reddetmişlerdi.

PROTESTOLAR SONRASI BANGLADEŞ KARARI UYGULAMAYA KOYMAKTAN VAZGEÇTİ

 Bu gelişmelerin ardından Bangladeş yönetimi tarafından yeni bir karar alındı. Bangladeş, Arakanlı mültecilerin yurtlarına geri dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçti.

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