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Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat!

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ABD yönetiminin, 'Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından sonra Türkiye'yi yatıştırmak' için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddia edildi.
Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat!
Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat! Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat! Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili talimat!

Amerikan NBC News kanalının haberine göre, Donald Trump yönetimi, Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye ile ilişkileri üzerine nasıl bir adım atabileceğini araştırıyor.

 "TRUMP FBI VE BAKANLIKLARA TALİMAT VERDİ"

Carol E. Lee, Julia Ainsley ve Courtney Kube imzalı habere göre, Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'yi yatıştırmak için nasıl bir yol izleyeceğini değerlendiren Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığına "Gülen'in yasal olarak iadesi" konusunu çalışmaları için talimat verdi.

 

"TÜRKİYE'NİN İADE DOSYASI YENİDEN AÇILSIN"

Amerikalı 2 yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi 2 isme dayandırılan bu iddiaya göre, Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı ile FBI'dan "Türkiye'nin iade dosyasını yeniden açması", İç Güvenlik Bakanlığından da "Gülen'in yasal statüsü" konusunda bilgi istedi.

GÜLEN'İN YASAL STATÜSÜ HAKKINDA BİLGİ İSTENDİ

Haberde, Beyaz Saray'ın özellikle Gülen'in ABD'deki yasal statüsünü öğrenmek istediği belirtildi, ismi açıklanmayan 2 kaynağa dayandırılarak "Gülen'in ABD'de kalıcı oturma izni sağlayan Yeşil Kart (Green Card) sahibi olduğu" ifade edildi.

"TALİMATIN CİDDİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ÖFKELENDİLER"

Haberde ayrıca, konuyla ilgili talimatı duyan ABD'li yetkililerin, "talebin ciddi olduğunu anladıklarında öfkelendikleri" ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan ve diğer kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi son olarak, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi'nin de aralarında bulunduğu 17 Suudi hakkında yaptırım kararı almıştı.

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