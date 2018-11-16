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Karlov cinayetinde 1 numaralı sanık Gülen

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Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada sona gelindi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak iddianamede yer alırken, örgütün tepe yöneticilerinden Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu da şüpheliler arasında.
Karlov cinayetinde 1 numaralı sanık Gülen
Karlov cinayetinde 1 numaralı sanık Gülen Karlov cinayetinde 1 numaralı sanık Gülen Karlov cinayetinde 1 numaralı sanık Gülen

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Bir numaralı şüpheli FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf sergisinde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suikaste dair başlatılan soruşturma 2 yıl sonra tamamlandı.

28 ŞÜPHELİ VAR

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan ve henüz onaylanmayan iddianame yaklaşık 600 sayfadan oluşuyor. İddianamede 9'u tutuklu, 28 şüpheli yer alıyor. İddianamede, şüphelilerin, "Anayasayı ihlal ve Kasten adam öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

BİR NUMARA GÜLEN

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olduğu şüpheliler arasında fotoğraf sergisinin organizatörü Timur Özkan, Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt abisi Şahin Söğüt de yer alıyor. İddianamede, suikastin FETÖ tarafından organize edildiği ifade edildi. Örgütün bu suikast ile Türkiye'yi uluslararası alanda zor duruma düşürmeyi ve Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmayı amaçladığı belirtildi.

HTS VE PARA TRAFİĞİ ELE VERDİ

İddianamede, organizatör Timur Özkan'ın, Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ile birlikte suikasttan 10 gün önce Rusya'ya gittiği anlatıldı. İfadesinde Karlov'un sergiye katılacağını 1 gün önce öğrendiğini ifade eden Özkan'ın, Aydınbaş ile yaptığı yazışmalardan Karlov'un sergiye katılacağını 5 gün önceden bildiğini ortaya koyduğu savunuldu.

İMAMI TELEFON SİNYALİ ELE VERDİ

İddianamede, saldırgan Altıntaş ile eski BTK çalışanı olan mahrem imam Şahin Söğüt'ün, suikasttan önce görüştüğünü ortaya koyan önemli bir delile de yer verildi. Buna göre, Söğüt'ün kullandığı telefonun suikasttan 10 gün önce yani 9 Aralık saat 17.15'te Altıntaş'ın evinin yakınlarından sinyal verdiği tespit edildi. İddianamede, Söğüt'ün bu görüşmede Altıntaş'a suikast talimatını verdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Habertürk

 

 

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