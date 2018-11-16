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188 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi

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188 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi
FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz'a bağlı 88 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.
188 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi 188 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi 188 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi

FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz'a bağlı 88 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 asker ile darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı 88 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eski 4 teğmen ve 96 astsubay ile FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Kemal Batmaz'a bağlı 88 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlattı.

Gözaltına alınan asker şüpheliler hakkında daha önce açılan soruşturmalardan dolayı idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "mahrem imam"lardan 13'ünün değişik kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı bildirildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 60'ı eski asker, 86 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

 

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