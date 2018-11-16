İstanbul'da Gezici öğretim üyelerine gözaltı

İstanbul'da Gezi kalkışmasını finanse ve organize ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala ile birlikte hareket ettiği tespit edilen çok sayıda öğretim üyesi gözaltına alındı.

İstanbul'da Gezi kalkışmasını finanse ve organize ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala ile birlikte hareket ettiği tespit edilen çok sayıda öğretim üyesi gözaltına alındı.

Polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyon kapsamında aralarında Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu öğretim üyelerinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

2013 yılında gerçekleşen ve Taksim Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilen Gezi Kalkışmasıyla ilgili bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Gezi Kalkışmasını organize ettiği gerekçesiyle Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli firmanın sahibi Osman Kavala tutuklanmıştı. Kavala'nın Gezi olaylarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmek ve bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik, halkı ayaklanmaya teşvik etmeye çalıştığı iddia edilmişti. Kavala'nın Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli firmayı kullanarak olayları finanse ve organize ettiği tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu sabah Osman Kavala ile hiyerarşik düzen içerisinde hareket eden şüphelilere operasyon başlatıldı.

20 GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin gezi parkı eylemlerini derinleştirip yaygınlaştırmak için toplantılar düzenledikleri belirlendi. 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Saat sabah 06.00 itibariyle başlayan operasyon İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. yöneticileri olduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında Anadolu Kültür Derneği yöneticileri Yiğit Ekmekçi, Ali Hakan Altınay ile dernek danışmanı Çiğdem Mater'in yanı sıra Prof. Dr. Betül Tanbay, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı bulunuyor.