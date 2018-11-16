16 Kasım 2018 Cuma6 R.Evvel 1440
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AK Parti'den kritik seçim açıklaması!

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel seçimlerde aday gösterilecek isimlerin haftaya açıklanabileceğini söyledi.
AK Parti'den kritik seçim açıklaması!
AK Parti'den kritik seçim açıklaması! AK Parti'den kritik seçim açıklaması! AK Parti'den kritik seçim açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, NTV'de yerel seçim hazırlıklarına ilişkin soruları yanıtladı.Konuşmadan satır başları şöyle;


ÖNCE EHLİYET VE LİYAKAT

"Yıllardır her yerde anket çalışması yapıyoruz. Başkan’ın performansını, giyim kuşamını, vatandaşla ilişkisini de soruyoruz. Teşkilat görüşleri de alınıyor. Birkaç aydır da arazi de vatandaş birebir dinlendi ve bir kanaat oluştu. Değişecekse ne tür özellikler aranacak gibi. Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak. Partinin oyları ve sapmaları da tespit ediyoruz. Mevcut başkana oy verip vermeyeceği de soruluyor. Vatandaşta müthiş bir değişim arzusu var. Karşılığı olan insanlar bekliyor. İttifak, pazarlık, uzlaşı üzerine araziye sürülen insanları istemiyorlar.

BİR ÇOK ADAY NETLEŞTİ

Birçok ili ilçelerine kadar netleştirdik, dosyaları Cumhurbaşkanına arz edecek şekilde tutuyoruz. İl ilçe düzeyinde bizde raporlar hazır, nasıl bir takvim işlenir ve sunum olur bilmem. Cumhurbaşkanımızın bileceği bir konu..Önümüzdeki haftada belediye başkan adayları için ilk açıklamalar gelebilir. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu hazır. 'Haydi' denildiğinde açıklanabilecek vaziyete gelmiş durumda...

ANKARA'DAN ADAY OLACAK MI?

"İstanbul milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Tüm dünyanın gözü önünde olan bir il. Orası bizim için çok öenmli, yıllardır bizde. Ufak tefek şikayetler olabilir. Ehliyetli ve liyakatlı birini koyacağız. Başka partiler gibi pazarlıkla belirlemeyeceğiz. Şöhretli bir iki kişiyi koymak çok kolay bizim açımızdan. Ankara içinde aynı şeyler geçerli. Çevreden göç alan, 5 milyonu aşmış bir şehir. Ankara'yı ileriye taşıyacak bir isim olması lazım."Partinin usullleri içerisinde müracaatları alıyoruz ama bizim gibi kamuya mal olmuş insanların adayım demesi kadar garip bir şey olamaz. Ben Kayseri'de birçok şey yaparak helalleşerek ayrıldım. Genel merkezde ve teşkilatlarda ismim öne çıktı, inkar edemem. Benim hazırlamış olduğum adaylar Cumhurbaşkanımızn takdirinde, herkesin lehine aleyhine her şeyi söyledim. Takdir benim üzerimde olursa bismillah der yola çıkarız."

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