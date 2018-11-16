İtiraf: 'Galatasaray'a gitmek istemedim...'

Rus temsilcisi Krasnodar'ın formasını giyen Brezilya asıllı golcü oyuncu Ari, 2014 yılında Galatasaray'a gitme şansı olduğunu açıkladı.

2010'dan bu yana Rusya'da kariyerini sürdüren ve Rusya A Milli Takımı'na da seçilen Ari, ülke basınına verdiği röportajında takımı Krasnodar'ın kendisini Galatasaray'a kiralamak istediğini söyledi.

2013 sezonunda Krasnodar'a transfer olan Ari, devre arasında kulübünün kendisini 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralamak istediğini ''İlginç ve hoş olmayan bir hikaye. Krasnodar beni 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralık olarak göndermek istedi ama ben kabul etmedim. Menajerim bana Çin'den bir kulüp bulmuştu. Ama Çin'e gitmeme de izin vermediler. Beni takımda istemediklerini hissettirdiler ama ben de kalıp kendimi kanıtlamak istedim'' ifadeleriyle dile getirdi.

Ari verdiği geniş röportajında artık Rusya'da çok mutlu olduğunu ve Krasnodar'daki sözleşmesine bağlı kalmak istediğini de sözlerine ekledi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon Krasnodar formasıyla 12 maçta 7 gol, 4 asistik performans sergiledi.