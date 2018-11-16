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Ali Koç'un Beşiktaş'tan oyuncu takası kararı!

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Ali Koç'un Beşiktaş'tan oyuncu takası kararı!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ozan Tufan-Tolgay Arslan takası gerçekleşeceğine dair haberler çıkarken Fenerbahçe cephesinde iddialar karşılık bulmadı.
Ali Koç'un Beşiktaş'tan oyuncu takası kararı! Ali Koç'un Beşiktaş'tan oyuncu takası kararı! Ali Koç'un Beşiktaş'tan oyuncu takası kararı!

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalmasının ardından, iki büyük kulüp arasında iki kadro dışı futbolcu Ozan Tufan ile Tolgay Arslan takası gerçekleşeceği gündeme bomba gibi düştü.

 

Ancak Fenerbahçe cephesinden gelen bilgiler bu işin zor olduğu yönünde. Bilindiği gibi Şenol Güneş, Ağustos ayında kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın transferini istemiş, Fikret Orman da Tolgay- Ozan takasını önermişti. Ancak Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı rakibine vermedi.

Kulüp kulislerinde, "Ali Koç, hele ki kadro dışı kalmışken Tolgay transferine asla onay vermez. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorken dahi takası kabul etmedi" yorumları yapılıyor. 

 

Kulübünü FIFA'ya şikâyet eden Tolgay'ın serbest kalması halinde dahi Fenerbahçe'nin oyuncuya talip olmayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.

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