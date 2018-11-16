AYRINTILAR GELİYOR
16 Kasım 2018 Cuma6 R.Evvel 1440
- İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldıGöçmen konvoyu Amerikan sınırına ulaştıCHP'de yeniden ittifak hesaplarıKaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınacakSanayi üretim rakamları açıklandıBakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara 'sosyal konut' müjdesiAli Koç'un Beşiktaş'tan oyuncu takası kararı!İtiraf: 'Galatasaray'a gitmek istemedim...'AK Parti'den kritik seçim açıklaması!İstanbul'da Gezici öğretim üyelerine gözaltı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:17 Güneş 07:45 Öğle 12:55 İkindi 15:28 Akşam 17:52 Yatsı 19:15
- 12°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 5°C Ankara
- 17°C Antalya
- 13°C Artvin
- 14°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 93.434 0.15
- Altın: 209,540 0.45
- Dolar: 5,3512 0.65
- Euro: 6,0626 0.71
İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığından, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınacakSuudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Sanayi üretim rakamları açıklandıSanayi üretimi eylülde bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı.
Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara 'sosyal konut' müjdesiÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projesi kapsamında, bu yıl 46 bin 700 konutun daha tesliminin yapılacağını bildirdi.
AK Parti'den kritik seçim açıklaması!Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel seçimlerde aday gösterilecek isimlerin haftaya açıklanabileceğini söyledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bebek arabaları İtalya'dan
- "Hepimiz aynı gemideyiz"
- "O sanatçılar haram para kazanıyor"
- Müslüm'e büyük ilgi
- 1 karıştan Osmanlı çıktı
- İzmir Körfezi’nde ürküten görüntü
- Beykoz'da bir villaya baskın
- ‘Ahmet beni çok üzdü’
- Şantajcı hemşireye eski sevgili şoku!
- Süreyya Yalçın'dan eşine özel yapım tır
- 11 şahitli nikah
- Engelli kızının eli ayağı oldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.