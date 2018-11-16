Türkiye noktayı koydu: Onları gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Münbiç'e geliyoruz ve oradan Fırat'ın doğusuna geçiyoruz. Hep birlikte yapacağız. El Bab'daki başarıyı Fırat'ın doğusuna da taşıyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü kapsamında bulunduğu Lefkoşa'da, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı (KTBK) ziyaret etti. Oktay ziyareti esnasında önemli açıklamalarda bulundu.

"Terör örgütlerini geldikleri yerlere göndereceğiz"

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Mehmetçik'imiz hem Suriyeliler hem de Özgür Suriye Ordusu için şartlar ağırdı. Türkiye'ye karşı oyun oynanmak istiyordu. Biz oraya girmekle ve El Bab'ı ele geçirmekle bu oyunu bozduk hep birlikte. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok net, kararlı bir duruşu vardı. Uluslararası camianın beklemediği bir andı ama özellikle Suriyelilerin bizi orada istediği dönemde oraya girdik. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu ama sabredince böyle bir sonuca ulaştık. Siz orayı sağlam tutun. Zeytin Dalı'ndan sonra şimdi de İdlib'deyiz. Orada da silahlı kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimizin gayretiyle orada da aynı güvenliği sağlıyor olacağız. Münbiç'e geliyoruz ve oradan Fırat'ın doğusuna geçiyoruz. Hep birlikte yapacağız. El Bab'daki başarıyı Fırat'n doğusuna da taşıyacağız. Terör örgütlerini geldikleri yerlere göndereceğiz veya kazdıkları mezarlarına gömeceğiz. Türkiye'ye karşı kimse hiçbir oyunun parçası olamaz. Siz El Bab'da bunu gösterdiniz. Türkiye'nin şakası olmadığını herkes görmüştür. Bundan sonra da görecektir."