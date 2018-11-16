16 Kasım 2018 Cuma6 R.Evvel 1440
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Almanya'da flaş istifa!

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Almanya'da flaş istifa!
Almanya İçişleri Bakanı aynı zamanda Alman hükümetinin koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birliği partisi (CSU) lideri Horst Seehofer, 19 Ocak'ta partisi CSU'nun liderliğini bırakacağını açıkladı.
Almanya'da flaş istifa! Almanya'da flaş istifa! Almanya'da flaş istifa!

Alman medyasında yer alana haberlere göre, Alman hükümetinin koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birliki partisi (CSU) lideri Horst Seehofer, 19 Ocak'ta partisi CSU'nun liderliğini bırakacağını açıkladı.

 Seehofer aynı zamanda ülkesinin İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Horst Seehofer'in istifa edeceği belirtilmişti.

Alman siyasetini sarsan gelişme!

Geçtiğimiz ay ise, Almanya Başbakanı Angela Merkel, hem partisinin genel başkanlığını hemde başbakanlığı, görev süresi dolduktan sonra (2021) bırakacağını açıklamıştı.

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