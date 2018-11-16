Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
16 Kasım 2018 Cuma6 R.Evvel 1440
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Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında meydana gelen patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
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