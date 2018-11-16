Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

KAŞIKÇI CİNAYETİ, SURİYE, FETÖ VE EKONOMİK İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı cinayeti, ABD’de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye’de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A KALİFORNİYA TAZİYESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump’a, Kaliforniya’daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletmişlerdir.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD’nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurgulamışlardır.

MÜNBİÇ KONUSU

İki lider, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da görüşmüşlerdir.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A PKK/YPG MESAJI

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD’nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirmişlerdir.

Fransa’da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."