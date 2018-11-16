17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:18Güneş 07:46Öğle 12:55İkindi 15:28Akşam 17:52Yatsı 19:15
    • 8°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 93.616 0.34
  • Altın: 209,593 0.48
  • Dolar: 5,3413 0.47
  • Euro: 6,0898 1.17

ABD'deki FETÖcülerden Gözegir Türkiye'ye getirildi

»
ABD'deki FETÖcülerden Gözegir Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan ve 'çocuğa cinsel saldırı teşebbüsü' suçundan sınır dışı edilen M. Salih Gözegir, Türkiye'ye getirildi.
ABD'deki FETÖcülerden Gözegir Türkiye'ye getirildi ABD'deki FETÖcülerden Gözegir Türkiye'ye getirildi ABD'deki FETÖcülerden Gözegir Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, Türkiye'ye getirildi.

 

UÇAKLA POSTALADILAR

ABD'deki yargılamasının ardından dün sınır dışı edilen Gözegir, emniyet görevlileri eşliğinde ABD'nin Houston kentinden THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

 

Türk polisi tarafından uçağın kapısından teslim alınan Gözegir, işlemlerin ardından emniyete götürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2014'te FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Raindrop Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri arasında adı yer alan, bu ülkede tıp eğitimi için bulunduğu kaydedilen Gözegir, Teksas Tıp Merkezi bünyesindeki Baylor Tıp Kolejinde doktora eğitimi aldığı sırada Fort Bend kentinde 14-15 Mayıs 2015'teki polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı kapsamlı operasyonda, Gözegir'in de aralarında olduğu 23 kişi, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu suçlardan tutuklanan Gözegir, hakimin koyduğu 50 bin dolarlık kefaleti ödeyerek tutuksuz yargılanmaya devam etti.

2015'te Raindrop Vakfı'nın yönetim kurulundan çıkarılan Gözegir'in, bu yıl haziran ayında sınır dışı edilmesine karar verildi.

ABD'li yetkili makamlarca sınır dışı işlemi dün tamamlanan Gözegir Türkiye'ye gönderildi. Özellikle Teksas bölgesinde etkin olan FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı, örgüte ait birçok okul ve derneğin üst kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Albayrak: Pozitif bir hafta geçirdikAlbayrak: Pozitif bir hafta geçirdikHazine ve Maliye Bakanı Albayrak ekonomideki son göstergelere dair yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftayı bitirdiğini belirtti.
ABD'deki FETÖcülerden Gözegir Türkiye'ye getirildiABD'deki FETÖcülerden Gözegir Türkiye'ye getirildiFETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan ve 'çocuğa cinsel saldırı teşebbüsü' suçundan sınır dışı edilen M. Salih Gözegir, Türkiye'ye getirildi.
Türk Büyükelçi trafik kazası geçirdiTürk Büyükelçi trafik kazası geçirdiTürkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, Kılıç'ın da yaralandığı belirtildi.
Erdoğan ve Trump telefonda görüştüErdoğan ve Trump telefonda görüştüBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
21 asker zehirlenme şüphesiyle hastanede!21 asker zehirlenme şüphesiyle hastanede!Manisa'da, 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akşam yemeği sonrası mide ve baş ağrısı şikayetiyle revire başvuran askerler, tedavilerinin ardından gözlem altında tutuluyor.
Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar varŞırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar varŞırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında meydana gelen patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
  • İtirazı reddedildi!16 Kasım 2018 Cuma 15:35
  • İstanbul'da düğmeye basıldı: 4 ilçede operasyon16 Kasım 2018 Cuma 15:27
  • Bakan konuşmasını yarıda kesti16 Kasım 2018 Cuma 15:25
  • 20 bin öğretmene müjde!16 Kasım 2018 Cuma 15:24
  • İstanbul'da inanılmaz olay!16 Kasım 2018 Cuma 15:23
  • Türkiye noktayı koydu: Onları gömeceğiz16 Kasım 2018 Cuma 14:34
  • 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu: 24 gözaltı16 Kasım 2018 Cuma 14:10
  • İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı16 Kasım 2018 Cuma 12:44
  • Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılınacak16 Kasım 2018 Cuma 12:03
  • Sanayi üretim rakamları açıklandı16 Kasım 2018 Cuma 12:01
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri