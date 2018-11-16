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Albayrak: Pozitif bir hafta geçirdik

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Albayrak: Pozitif bir hafta geçirdik
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ekonomideki son göstergelere dair yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftayı bitirdiğini belirtti.
Albayrak: Pozitif bir hafta geçirdik Albayrak: Pozitif bir hafta geçirdik Albayrak: Pozitif bir hafta geçirdik


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yatırımcı güvenini güçlendirecek, özellikle Avrupa'daki yavaşlamanın ve kur şoklarının sanayiciye etkisini en aza indirecek adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "YEP'te ilan ettiğimiz prensiplerimizi yatırımlar ve bütçe disiplini başta olmak üzere tüm alanlarda tavizsiz sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"POZİTİF BİR HAFTAYI TAMAMLADIK"

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftayı tamamladığını kaydetti.

"5 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ 5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GELDİ"

Bu hafta en önemli gelişmelerin tahvil faizlerinde yaşandığına dikkati çeken Albayrak, yüzde 17,67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerinin 5 ayın en düşük seviyesine geldiğini, 2 yıllık tahvil faizlerinin de 7,2 puanlık düşüşle 18,79 olduğunu hatırlattı.

"BÜTÇE GELİRİMİZ YEP BEKLENTİLERİMİZDEN DE İYİ SEYREDİYOR"

Maliye politikaları açısından da bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu devam ettirdiklerinin altını çizen Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütçe gelirlerimiz, Yeni Ekonomi Programı (YEP) beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630,5 milyar lira olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor. 119,1 milyar liralık vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar liralık beklentimizin 500 milyon lira, imar barışında 6 milyar liralık beklentimizin 4 milyar lira üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz."

"İHRACATIN BÜYÜMEYE ETKİSİ BEKLENTİMİZİ YÜKSELTTİK"

Bugün yayımlanan sanayi üretim rakamlarının özellikle eylül ayında bir küçülmeyi göstermesine karşın dengelenme süreci beklentilerinin çok ötesinde olmadığına işaret eden Albayrak, "YEP'te net ihracatın büyümeye 1,4 puanlık etki yapmasını bekliyorduk. Son gerçekleşmeler ışığında beklentimiz 2,4 puan oldu." ifadesini kullandı.

Albayrak, yatırımcı güvenini güçlendirecek, özellikle Avrupa'daki yavaşlamanın ve kur şoklarının sanayiciye etkisini en aza indirecek adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "YEP'te ilan ettiğimiz prensiplerimizi yatırımlar ve bütçe disiplini başta olmak üzere tüm alanlarda tavizsiz sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

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