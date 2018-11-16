G.Saray'a büyük şok! Bir sakatlık daha!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas ile Kamerun'un karşı karşıya geldiği mücadelede Younes Belhanda sakatlandı.
Mücadelenin 45. dakikasında sakatlanan Belhanda oyuna devam edemedi ve yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı.
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas ile Kamerun'un karşı karşıya geldiği mücadelede Younes Belhanda sakatlandı.
Mücadelenin 45. dakikasında sakatlanan Belhanda oyuna devam edemedi ve yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı.