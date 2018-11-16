Gerilimi artıracak hamle

Sondaj çalışmaları öncesinde ABD’nin enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon da Rum tarafını ziyaret ettiRum yönetimince tek taraflı ilan edilen ’Münhasır Ekonomik Bölge’ içerisinde, 10’uncu parselde bulunan ’Delfini’ bölgesindeki doğal gaz sondajı çalışması, İngiliz bayraklı ’Stena Icemax’ sondaj gemisiyle gerçekleştiriliyor. Geminin çevresinde ise destek gemileri bulunuyor. ABD’ye ait savaş gemilerinin de bölgede olduğu bildirildi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in açıkladığı sondaj çalışmaları öncesi, ABD’nin enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon da, Rum tarafını ziyaret etti.

Bu ziyaretle ilgili de açıklama yapan Lakkotripis, ABD şirketinin doğalgaz arama çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Rum Bakan, Fannon’un ziyaretinden memmuniyet duyduklarını, ABD’nin enerji konusunda yaptıkları çalışmaları desteklediğini savundu. Fannon ise Kıbrıs ziyareti sonrasında Mısır ve İsrail’e de gideceğini belirtti. Rum kaynaklar; Fannon’un, ’ABD’nin Rumların doğal zenginliklerini geliştirmekle ilgili haklarını tanıdığına’ dair tezini yinelediği kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz araştırmaları konusunda ilgili tarafları uyarmıştı. Fransa dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de mevcut uzlaşmazlığın, tehlikeli bir noktaya gitmemesi için sizce nasıl bir mekanizma işletilmesi lazım?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Bu konu ile ilgili olarak çıkarlar çatışıyor muhakkak. ABD’lilerin Exxon Mobil ile Rumların müşterek bir çalışması var. ABD’liler de ’Oraya siz girmeyin, bunun dışında ne yapacaksınız yapın’ havasındalar. Biz malum, önce kuzeyden başladık şu anda. Bu iş için iki sondaj gemimiz, iki sismik gemimiz olacak.

Sondaj gemilerimizden biri Doğu Akdeniz’de, diğeri Karadeniz’de çalışacak. Sismikler zaten çalışıyor. Böylece kararlı bir şekilde biz bu yola devam edeceğiz.

Yanlarında koruma, güvenlik olarak bütün her türlü tedbir alınmış vaziyette. Biz bu konuda dostlarımıza da gerekeni söylüyoruz. ’Bizi dara, zora sokmayın’ diyoruz. Karşılıklı güven ancak bu şekilde tesis edilebilir. Bizim anlayışımız budur."