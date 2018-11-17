17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, Türkiye'nin batı kesimlerinin yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Ayrıca Trabzon ve Giresun dolaylarında yer yer kar yağışıyla karşılaşılacağı yönünde uyarı yapıldı.
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ayrıca, Trabzonve Giresun'da; karla karışıkyağmur ve kar uyarısında bulunurken Doğu Karadeniz'in Doğusunda fırtına beklendiğini meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

VATANDAŞLAR SU BASKINLARINA KARŞI UYARILDI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; yarın Muğla, Aydın, İzmir ve Manisaçevrelerinde, pazar günü Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya'nın batısı) kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

TRABZON VE GİRESUN'DA; KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

Trabzon ve Giresun'da; bugün (16.11.2018 Cuma) görülecek yağışların, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, 1200 m. ve üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU KARADENİZ'İN DOĞUSUNDA FIRTINA BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in doğusunda bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına'nın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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