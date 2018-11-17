17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
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Pentagon, F-35 raporunu Kongreye sundu

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Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, "ABD Savunma Bakanlığı, Savunma Bütçesinin gerektirdiği F-35 raporunu, kararını vermesi için Kongreye sunmuştur." dedi.
Pentagon, F-35 raporunu Kongreye sundu
Pentagon, F-35 raporunu Kongreye sundu Pentagon, F-35 raporunu Kongreye sundu Pentagon, F-35 raporunu Kongreye sundu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 100 adet F-35 savaş uçağının Türkiye'ye satılmasına ilişkin raporunu Kongreye sundu.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Yarbay Andrews, açıklamasında, "ABD Savunma Bakanlığı, Savunma Bütçesinin gerektirdiği F-35 raporunu, kararını vermesi için Kongreye sunmuştur. Bu konuda Bakanlık, Kongrenin tüm sorularını cevaplamak için yakın iş birliği içinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Andrews, raporun içeriğine ve bundan sonraki sürece ilişkin ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayında imzaladığı Savunma Bakanlığı yasası, imzalandıktan sonra Pentagon'un en geç 90 gün içinde Türk-Amerikan ilişkilerine ve F-35'lerin satışına yönelik bir rapor hazırlamasını öngörüyordu.

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightning II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 7 Temmuz'da Kongreye yazdığı mektupta, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmış ve bunun "tedarik zincirinde sıkıntıya neden olacağı ve uçak fiyatlarını yükseltebileceği" uyarısında bulunmuştu.

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