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Çipras'a soğuk duş! Reddettiler...

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Yunanistan Ortodoks Kilisesi, din adamlarının memurluktan çıkarılmasına yönelik Başbakan Çipras ve Başpiskopos İeronomios arasında varılan mutabakatı reddetti.
Çipras'a soğuk duş! Reddettiler...
Çipras'a soğuk duş! Reddettiler... Çipras'a soğuk duş! Reddettiler... Çipras'a soğuk duş! Reddettiler...

Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nin, hükümetle varılan  mutabakat kapsamında binlerce rahibin kamu kadrolarından çıkarılmasına itiraz  ederek rahiplerin memur statüsünde kalmalarında ısrarcı olduğu bildirildi. 

Ülkedeki tüm kiliseleri temsil eden 80'in üzerinde metropolit,  Yunanistan Başpiskoposu İeronomios'un başkanlığında düzenlenen olağanüstü Sen  Sinod toplantısında bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Başpiskopos İeronomios arasında  varılan din ve devlet arasındaki meselelerin çözümüne yönelik mutabakatın ele  alındığı 6 saatlik toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Devlet ile ortak meselelere ilişkin görüşmelerin sürdürüleceği  belirtilen açıklamada, Yunanistan Kilisesi'ne bağlı rahiplerin memur statüsünde  kalması konusunda ısrarcı olunacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hukukçular, din adamları ve uzmanlardan oluşan bir  komisyonun kurularak hükümetle devam edilecek müzakerelere ilişkin çalışma  hazırlanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Sen Sinod'un kararının ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise  din adamlarının maaşlarının devlet garantisinde olduğu vurgulanarak, varılan ilk  mutabakat kapsamında bir yasa tasarısının hazırlanıp meclise sunulacağı  kaydedildi.

Geçen hafta bir araya gelen Çipras ve İeronomios, sayıları yaklaşık 10  bine ulaşan din adamının memurluktan çıkarılması yönünde mutabakata vardıklarını  açıklamıştı.

Ülkede tartışma yaratan mutabakat kapsamında, din adamlarının yaklaşık  200 milyon avroya varan yıllık maaşlarının ise devletin kasasından her yıl  Kilise'ye bağlı bir fona aktarılmasına karar verilmişti.

Çipras, daha sonra yaptığı bir açıklamada, boşalacak 10 bin memur  kadrosu yerine kamuya kademeli olarak yeni alımlar yapılacağını ifade etmişti.  Ülke genelinde pek çok metropolit mutabakata karşı olduklarını açıklamıştı.

Yunanistan'da hükümet, din işlerini daha kapsayıcı bir şekilde  düzenlemeyi de içeren Anayasa değişiklik paketini meclise taşımıştı.

Çipras, "Gerek kilise gerek devletin rollerini belirleyecek yeni bir  çerçeve arzu ediyoruz. Yunan devletinin dini tarafsızlığının anayasa içinde net  bir şekilde belirlenmesinin zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Yunan basınındaki haberlerde, mutabakat Fener Rum Patrikhanesi'nin de  tepkisine yol açmıştı.

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