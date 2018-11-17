17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:18Güneş 07:46Öğle 12:55İkindi 15:28Akşam 17:52Yatsı 19:15
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 93.616 0.34
  • Altın: 208,990 0.19
  • Dolar: 5,3413 0.47
  • Euro: 6,0898 1.17

Halid Meşal: Türk halkı düşmanların planlarını bozdu

»
Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Darbe olduğu zaman Türk halkı meydanlara çıktı ve düşmanlar karşısında ülkesine sahip çıktı. Türk halkı devletinin yanında durarak düşmanların planlarını bozdu." dedi.
Halid Meşal: Türk halkı düşmanların planlarını bozdu
Halid Meşal: Türk halkı düşmanların planlarını bozdu Halid Meşal: Türk halkı düşmanların planlarını bozdu Halid Meşal: Türk halkı düşmanların planlarını bozdu

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk halkının meydanlara çıktığını belirterek, "Düşmanlar karşısında ülkesine sahip çıktı. Türk halkı devletinin yanında durarak düşmanların planlarını bozdu." dedi.

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneğinin (MÜMDER) düzenlediği Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesinin sertifika töreni üniversitenin İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda yapıldı.

Törene onur konuğu olarak katılan Meşal, "Marmara" kelimesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, Marmara Üniversitesinin Kudüs için yaptığı çalışmalarla takdir topladığını söyledi.

Meşal, Mavi Marmara şehitlerinin Kudüs ve Mescidi Aksa için şehit olduklarını ve kanlarının Filistin şehitlerinin kanlarıyla bir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk halkının Kudüs'e olan sevgisini görüyorum ve benim burada konuşmamla bu sevgi artmayacak, çünkü o sevgi sizin içinizde zaten var. Mescidi Aksa'nın kutsiyetini size anlatmayacağım çünkü siz zaten onun kutsiyetini biliyorsunuz. Kim Kuranı Kerim'e bağlıysa, Kudüs’ün değerini zaten bilir. Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir komutandı, Allah ona İstanbul'u fethetmeyi nasip etti. Nasıl ki Fatih zamanında İstanbul'u fethetti, şimdi de Kudüs'ü İstanbul gibi yeniden fethedecek fatihler yetiştirmenizi istiyoruz. Darbe girişimi olduğunda Türk halkı meydanlara çıktı ve düşmanlar karşısında ülkesine sahip çıktı. Türk halkı devletinin yanında durarak düşmanların planlarını bozdu. Her birinizin o gecede bir payı vardı. Sizler o gece ülkenizi savundunuz, aynı şekilde Kudüs içinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Benim temennim, her birimiz Kudüs ve Mescidi Aksa için kendimize bir görev verelim. Kudüs ve Mescidi Aksa için çalıştığımız zaman inşallah oralar da özgürlüğüne kavuşacak. Bunda hepimizin payı olacak ve bu amellerimizi tarih bir gün yazacaktır. Kudüs, Hazreti Muhammed'in emanetidir. Müslümanların, ömürlerinin sonuna kadar bu emanete sahip çıkması gerekir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Halid Meşal: Türk halkı düşmanların planlarını bozduHalid Meşal: Türk halkı düşmanların planlarını bozduEski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Darbe olduğu zaman Türk halkı meydanlara çıktı ve düşmanlar karşısında ülkesine sahip çıktı. Türk halkı devletinin yanında durarak düşmanların planlarını bozdu." dedi.
Çipras'a soğuk duş! Reddettiler...Çipras'a soğuk duş! Reddettiler...Yunanistan Ortodoks Kilisesi, din adamlarının memurluktan çıkarılmasına yönelik Başbakan Çipras ve Başpiskopos İeronomios arasında varılan mutabakatı reddetti.
Şili'de öldürülen yerli yüzünden sokaklar karıştıŞili'de öldürülen yerli yüzünden sokaklar karıştıŞili'de 24 yaşındaki Catrillanca’nın polis kurşunu ile öldürülmesi üzerine ülkedeki üniversiteler eylem kararı aldı. Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla sokaklar savaş alanına döndü.
İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajıİhvan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajıİhvan, Türkiye'ye "dünya halklarının adil davalarında yanlarında yer aldığı için" selam gönderdi.
"Çin anlaşmak istiyor!""Çin anlaşmak istiyor!"ABD Başkanı Donald Trump, 'Çin ticaret anlaşması yapmak istiyor, daha fazla gümrük vergisine gerek kalmayabilir.' dedi.
Avrupa'da kriz çıkaracak açıklamaAvrupa'da kriz çıkaracak açıklamaHollanda Başbakanı Mark Rutte, 'Avrupa ordusu' tartışmalarına ilişkin, Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağını söyledi.
  • Washington Post'tan çarpıcı iddia17 Kasım 2018 Cumartesi 06:45
  • Gerilimi artıracak hamle16 Kasım 2018 Cuma 23:52
  • ABD askerlerini geri çekiyor16 Kasım 2018 Cuma 23:51
  • BM'den korkutan açıklama!16 Kasım 2018 Cuma 23:49
  • Almanya'da flaş istifa!16 Kasım 2018 Cuma 15:21
  • Göçmen konvoyu Amerikan sınırına ulaştı16 Kasım 2018 Cuma 12:41
  • ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den PKK itirafı16 Kasım 2018 Cuma 09:13
  • ABD'den yeni açıklama: Elebaşının iadesi görüşülmedi16 Kasım 2018 Cuma 08:13
  • Arakanlı Müslümanlar için önemli karar!15 Kasım 2018 Perşembe 15:47
  • Macar Başbakan'dan Türkiye itirafı!15 Kasım 2018 Perşembe 13:24
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri