17 Kasım 2018 Cumartesi6 R.Evvel 1440
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İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

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İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
İhvan, Türkiye'ye "dünya halklarının adil davalarında yanlarında yer aldığı için" selam gönderdi.
İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Türkiye'ye "dünya halklarının adil davalarında yanlarında yer aldığı için" selam gönderdi.

İhvan'ın, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, İhvan Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin'in, İstanbul'da gazeteci Cemal Kaşıkçı için dün kılınan gıyabi cenaze namazına katıldığı ve Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Genel Sekreter Hüseyin yayımladığı açıklamada, Kaşıkçı'yı şehit olarak nitelendirerek, "Buraya akan bu büyük kalabalık, adaletin zulme karşı galip geldiğini kanıtlıyor. Özgür halklar kısasa kısas gerçekleşene kadar sessiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hüseyin ayrıca "dünya halklarının adil davalarında yanlarında yer aldığı için" Türkiye'ye selam gönderdi.

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